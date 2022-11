Asti dà la cittadinanza onoraria al Papa: "Qui ritrovo le mie radici"

"A la fame propri piasì encuntreve", ovvero "Mi ha fatto proprio piacere incontrarvi". Così Papa Francesco ha salutato in dialetto piemontese le migliaia di fedeli che lo hanno accompagnato nel suo breve viaggio ad Asti, nella terra dei suoi avi per "ritrovare il sapore delle radici". Il Santo Padre è arrivato sabato per festeggiare con alcuni parenti il 90esimo compleanno della cugina Carla. Un'occasione per lui di rivedere i famigliari da parte di padre, originari appunto della provincia piemontese. Un'emozione incredibile per la comunità locale, che ha vissuto questa visita con grande trasporto. Questa mattina Bergoglio ha concelebrato la messa nella cattedrale di Asti, solo qui erano riunite circa 4mila persone, senza contare le migliaia all'esterno. "Alle 7 eravamo qua fuori, poi alle 8 hanno aperto le transenne e siamo entrati. Sono congelata, non sento le mani, non sento i piedi, ma per il Papa questo e altro", ha raccontato a LaPresse una fedele. "Che il Papa possa portare serenità e pace in tutto il mondo e anche tanta buona fortuna ad Asti, chè ne abbiamo bisogno perché non c'è più il lavoro", l'augurio di un altro fedele.Un caloroso bagno di folla per il Santo Padre, che non ha mancato di incontrare le istituzioni locali. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha definito la visita di Bergoglio "un grande regalo, in una domenica di sole" e gli ha ricordato che "il Piemonte sarà sempre la tua casa". Emozionato anche il sindaco di Asti Maurizio Rasero, che questa mattina ha conferito al Pontefice la cittadinanza onoraria. "Mi sono sempre sentito astigiano", il commento del Papa riportato dal primo cittadino, che ha definito il momento "unico, storico e irripetibile".Francesco ora è a pieno titolo cittadino di Asti. Questo, naturalmente, per "il forte legame col territorio astigiano e piemontese testimoniato dalla continuità dei contatti con la famiglia e le istituzioni", ma anche per "il forte impegno per la pace nel mondo e i quotidiani messaggi di solidarietà e fraternità contro ogni forma di discriminazione", valori contemplati anche dallo statuto della città. E, infatti, anche in una situazione di gioia come questa, il Pontefice ha voluto ricordare la "martoriata Ucraina" e ha rimarcato che "il nostro tempo sta vivendo una carestia di pace". Per questo, ha esortato, "diamoci da fare e continuiamo a pregare per la pace".