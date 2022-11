Siracusa, giustizia e legalità: continua l'impegno del Rotary Club Monti Climiti

Prosegue anche quest’anno l’impegno del Rotary Club Siracusa Monti Climiti nel campo della giustizia e della legalità.

Si tratta di un filone di incontri ed attività che il presidente del Club , l’Avvocato Silvia Margherita, ed il Consiglio Direttivo hanno deciso di organizzare nel corso di tutto l’anno rotariano e che ha preso ufficialmente avvio con la serata di venerdì 18 novembre u.s. che ha visto ospite del club un relatore di eccezione: l’Avvocato Ezechia Paolo Reale, già Segretario Generale del Siracusa International Institute for Criminal Justice, nonché Presidente della Fondazione Siracusa è Giustizia – con la quale il Club si pregia di collaborare già dallo scorso anno – e Componente della Commissione Ministeriale per la stesura del Codice dei crimini internazionali.

Tema della serata, in piena linea con la volontà del relatore di proseguire la propria mission di divulgazione sull’importante ambito della Giustizia Internazionale, è stato la tutela dei diritti umani attuata dalla Corte Penale di Giustizia Internazionale.

L’Avvocato Reale, partendo dai fatti di cronaca più recentii, ha delineato in modo chiaro, preciso e comprensibile anche ai non addetti ai lavori la storia della Corte Penale dell’Aja e l’importante ruolo che la stessa sta rivestendo in questo preciso momento storico. Dopo una attenta analisi delle peculiarità della istituzione, l’avvocato Reale ha sottolineato l’importanza della conoscenza sia del ruolo internazionale della corte, sia delle possibilità di azione che ogni Stato firmatario ha in tema di giurisdizione universale.