Acate: è morto Vincenzo Leonardi storico artigiano

Prima che l’elettronica gestisse il motore delle autovetture c’erano gli artigiani che si occupavano della riparazione e della manutenzione del sistema elettrico affidandosi all’esperienza: gli elettrauto, appunto, come ancora sono chiamati gli operatori specializzati che oggi invece risolvono tutte le bizze delle moderne vetture, quasi sempre con l’ausilio dei computer. Alla schiera dei primi apparteneva Vincenzo Leonardi, un vero e proprio punto di riferimento degli automobilisti di Acate, deceduto all’età di 77 anni. Per i clienti era l’ancora di salvezza quando altri non riuscivano a risolvere un problema, ma egli con calma e genialità li sorprendeva con un risultato garantito. Leonardi è stato sempre presente in primo piano nell’organizzazione di eventi religiosi e spettacoli di Acate, sempre apprezzato per il grande impegno e gli accorgimenti tecnici delle varie manifestazioni. I funerali lunedì, alle 15, 30, nella chiesa Madre.