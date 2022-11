E' un Siracusa che non sa vincere: a Milazzo deve accontentarsi di un punto

E' un Siracusa che non sa vincere. Squadra allestita male, toni trionfalistici e per nulla 'ammazza campionato'. Quest'oggi gli azzurri hanno ottenuto il secondo pareggio stagionale contro in Milazzo per nulla irresistibile. Il Siracusa non è riuscito a sapere amministrare il gol del vantaggio di Savasta (su rigore) e si è arreso d un calcio di rigore dei padroni di casa.

Buono l’approccio al match dei siracusani, in campo in maglia verde. Il Siracusa attacca con determinazione e al 21’ sblocca il risultato con il rigore trasformato da Savasta e concesso per un fallo in area su Palmisano. Il Milazzo prova a reagire ma guadagna solo calci d’angolo senza esito. In contropiede gli aretusei potrebbero raddoppiare ma Ficarrotta serve troppo tardi Ababei, favorendo il ripiegamento avversario e la deviazione in angolo di Kari che salva così la sua squadra. Nel finale di tempo i messinesi vanno vicino al pareggio con Mondello che, da posizione ravvicinata, non riesce a mettere dentro su traversone di Crifò.

Il Siracusa ricomincia in avanti e al 12’ Ficarrotta sciupa incredibilmente il gol del 2-0 tirando addosso al portiere avversario. Al 17’ è Belluso a sprecare una buona opportunità, tirando da buona posizione e trovando la respinta di Lo Monaco. Palmisano al 18’ calcia dal limite, palla fuori di poco. Nel miglior momento del Siracusa arriva il pari del Milazzo. L’arbitro vede un mani in area aretusea e concede il rigore ai padroni di casa tra le proteste azzurre. Dal dischetto Kari realizza la rete dell’1-1. Ultimi minuti nel nubifragio con la palla che diventa incontrollabile. Il Siracusa ci prova fino alla fine ma il Milazzo resiste e finisce in parità.