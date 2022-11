Siracusa, modifiche a viabilità per lavori in via Unità d'Italia

Via Unità d’Italia a Skiracusa mercoledì 23 e giovedì 24 novembre sarà interessata da lavori di ripristino di alcune caditoie per le acque piovane. Per permetterne l’esecuzione in sicurezza, il settore Mobilità ha emesso apposita Ordinanza di regolamentazione del traffico nell’area interessata. Nel dettaglio, in via Unità d’Italia, dalle 7 del 23 e fino alle 20 del 24 novembre: nel tratto interposto tra piazza Cappuccini e via Genova, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori. Sarà consentito l’ingresso ai veicoli dei residenti di via San Giuliano in quest’ultima; nel tratto interposto tra via Torino e via Premuda, viene disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori. I veicoli in transito su via dell’Unità d’Italia, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Torino, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima e proseguire per via Privitera. L’AST, in questi due giorni, effettuerà dei percorsi alternativi.