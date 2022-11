Gelataio di Marzamemi aggredito a Pachino, 4 persone denunciate

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Pachino hanno deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa i quattro giovani che il 18 ottobre scorso hanno aggredito a Pachino sulla pubblica via un gambiano che lavora come gelataio in una nota attività commerciale di Marzamemi. L’aggressione ha causato lievi lesioni alla vittima ed ha fatto seguito a un diverbio per una precedenza asseritamente non concessa dallo straniero mentre era alla guida del suo scooter. Le indagini, avviate sin da subito dai carabinieri, hanno permesso di identificare i responsabili e di deferirli all’Autorità giudiziaria per lesioni personali in concorso.