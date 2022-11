Vertenza Autogrill, la Cgil di Siracusa chiede di annullare i licenziamenti collettivi

La Filcams Cgil di Siracusa ha chiesto la convocazione di un tavolo urgente sulla grave problematica occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda Gulisano SNC esercente nelle attività di Autogrill e vincolata incontrovertibilmente all'azienda Gulisano SAS già oggetto di procedure fallimentari.

Per quanto sopra esposto e con l'intento di rendere nulli gli effetti della procedura L.223/91 azionata dall'azienda nel mese di ottobre, in quanto tale procedura non contempla informazioni dettagliate circa gli attuali assetti societari e comunque non sorretto da giustificato motivo, si richiede al Servizio Centro per l'impiego di Siracusa di voler convocare urgentemente le parti al fine di addivenire a soluzioni che preservino la forza occupazionale. La nota sindacale è stata firmata dal segretario della Filcams di Siracusa, Alessandro Vasquez.