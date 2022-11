Il Modica si gode il trionfo col Comiso, Prezzabile: "Fare tre gol ti regala grandi emozioni"

E' un lunedi di riposo per il Modica Calcio. Da domani sarà tempo di pensare al prossimo match che vedrà i rossoblu affrontare la Virtus Ispica, ma oggi si può ancora festeggiare il largo successo e la prova convincente offerta contro il Città di Comiso tra le mura del "Vincenzo Barone". Il finale è stato 5 - 0.

Protagonista assoluto del match contro i casmenei è stato Alessandro Prezzabile. Il 24enne palermitano ha infatti siglato una tripletta, coronata anche da una rete direttamente dalla linea del centrocampo.

"E' stato un goal frutto dell'istinto. Avevo visto che il portiere era distante dai pali, mi sono ritrovato con la palla lì e con nessun avversario attorno e ho tirato d'istinto" ha raccontato a fine partita Alessandro Prezzabile con in mano il pallone del match, "regalo" per ricordare a lungo la tripletta. "Segnare tre goal ti regala emozioni forti ma ciò che conta – ha ancora detto Prezzabile – sono i tre punti per la squadra. Questa vittoria ci serviva per dare continuità a quanto di buono fatto a Lentini la settimana scorsa e per proseguire nel percorso che ci vede prendere sempre più consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità. Dopo la sconfitta casalinga contro la Roccacquadolcese – ha raccontato il centrocampista rossoblu – ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio e ci siamo detti di mettere alle spalle quanto successo e di pensare, partita dopo partita, a dare sempre tutto per questa maglia. La maturità di una squadra si vede infatti nella capacità di cambiare marcia e noi lo abbiamo dimostrato. Ecco perché questa tripletta la dedico non solo alla mia famiglia ma a questa squadra".