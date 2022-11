Muletti: aumentano le richieste per i corsi di formazione per il patentino

Per utilizzare un muletto, occorre munirsi di patentino idoneo secondo i Decreti legislativi della Direttiva Macchine: per questo, sempre più utenti ricercano online i corsi migliori, in presenza o in e-learning, che possano formare dipendenti e collaboratori per manovrare questo mezzo di sollevamento.

Tra le aziende che organizzano corsi di questo tipo s'inserisce Giffi Noleggi, realtà leader nel settore del noleggio, che propone anche dei percorsi di formazione: a questo proposito, per maggiori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata "Patentini Muletto" presente sul sito ufficiale della ditta.



Il corso per il patentino per il muletto

Nell'ambito di un corso per conseguire il patentino per condurre un muletto, uno dei primi argomenti da affrontare riguarda le normative in merito, anche se di solito si tratta di un modulo pressoché introduttivo. In seconda battuta, verranno comunicati tutti i rudimenti di base che riguardano gli aspetti tecnici del mezzo, seguiti poi dalla pratica sul muletto stesso.

Le possibilità, al giorno d'oggi, sono molteplici e includono, per l'appunto, sia quella di effettuare la parte teorica in presenza, che di provvedere online grazie a personale esperto e a piattaforme di e-learning. La validità si estende a tutte le categorie ATECO che necessitano di saper manovrare questi veicoli, sia all'interno di un magazzino organizzato che all'esterno.

Per poter accedere ai corsi per il patentino per muletto, non occorre avere requisiti particolari, a parte il possesso di una patente di guida di tipo B. Il vantaggio di formare personale in tal modo non è solo operativo sul campo: consente di diversificare i compiti dei dipendenti affidando i mezzi di sollevamento solo a determinati soggetti e in completa sicurezza.



Cos'è un muletto e come funziona

I muletti si distinguono in due grandi categorie: elettrici o ad alimentazione diesel. I primi sono idonei soprattutto a uso interno, mentre i secondi ovviamente si prestano principalmente all'impiego esterno.

La conduzione con patentino varia di poco, anche se nel caso dei muletti elettrici occorre verificare la durata della batteria. In ogni ambito, poi, vi è una portata massima che il mezzo può sopportare e che può andare da 15 quintali fino a oltre 80.

Le forche di sollevamento vengono manovrate dal conduttore dotato di patentino che, dopo essersi posizionato dove serve, le direziona in alto per prelevare bancali o altri carichi prima di riportarle in basso e viceversa. I muletti più piccoli possono entrare in corridoi anche molto stretti, nell'ambito di una logistica in magazzini complessi, quindi il carico si potrà muovere solo di fronte all'operatore stesso in senso verticale. Esistono anche muletti più grandi che possono ruotare le forche sui tre lati, così da rendere le operazioni più versatili senza dover spostare il veicolo ogni volta.

L'operatore che si trova a manovrare un muletto, in ogni caso, dovrà munirsi di casco di protezione e talvolta guanti antinfortunistici al fine di sopperire a ogni esigenza di sicurezza dettata dalle normative. Sarà anche fondamentale rispettare minuziosamente le istruzioni del costruttore, provvedendo a caricare il muletto sempre non oltre il peso consentito sul libretto, onde evitare pericolosi ribaltamenti.

Infine, occorre ricordare che il muletto può anche muoversi su ruote con il carico posizionato sulle forche, quindi diventa fondamentale che la visione da parte del conducente sia ottimale e che si conoscano tutte le principali norme di sicurezza per spostarsi sia fuori che dentro un magazzino scongiurando il rischio di urti accidentali.

Dai magazzini all'ingrosso, agli operatori logistici in outsourcing, fino allo stoccaggio di merci e materiali, ogni categoria può avvalersi di operatori specializzati nel trasporto e nell'utilizzo dei muletti.