Nefrologia, emodialisi e accesso vascolare: dal 23 al 25 congresso nazionale a Ragusa

Un focus sulle innovazioni e sulle nuove prospettive legate all’accesso vascolare, tecnica fondamentale nelle terapie di emodialisi – trattamento salvavita per migliaia di persone affette da insufficienza renale cronica - attraverso il confronto tra i maggiori esperti del settore a livello mondiale. Questo il tema centrale della IX edizione del Convegno Biennale del Gruppo di Progetto Accessi Vascolari della SIN (Società Italiana Nefrologia) e dalla VAS Chapter (Vascular Access Society), che si terrà presso la chiesa San Vincenzo Ferreri – in piazza G.B. Hodierna a Ragusa – da mercoledì 23 al prossimo 25 novembre.

La Faculty scientifica sarà costituita da oltre 90 medici, coordinati a livello locale dal direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica Walter Morale e dal direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania Domenico Patanè. Presenzieranno all’evento, nel corso dell’apertura, il presidente nazionale della Società Italiana di Nefrologia Stefano Bianchi, il presidente del VAS Italian Daniele Savio, il presidente della società scientifica spagnola del GEMAV - Spanish Multidisciplinay Vascular Access Group e coordinatore del gruppo degli accessi vascolari catalana della Società di Spagnola di Nefrologia Ramon Roca-Tey.

NELLA FOTO: Walter Morale (a sinistra) e Domenico Patanè.