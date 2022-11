Mafia e usura nel Palermitano: inflitte 10 condanne in 'Araldo'

Il gup del Tribunale di Palermo Clelia Maltese ha condannato dieci persone nel processo "Araldo", celebrato col rito abbreviato e riguardante un giro di usura che avrebbe coinvolto anche appartenenti all'associazione mafiosa. Con gli sconti di un terzo previsto per il procedimento alternativo, l'avvocato Alessandro Del Giudice, che rispondeva di concorso esterno e ha ottenuto pure la speciale riduzione per la collaborazione con la giustizia, ha avuto 5 anni e 2 mesi; un anno al boss di Bagheria (Palermo) Pino Scaduto, che e' stato rimesso in liberta'; all'altro bagherese Giovanni Di Salvo, detto Gino, sono toccati 5 anni e 8 mesi; all'imprenditore Simone Nappini 3 anni e 4 mesi, due mesi in piu' di Gioacchino Focarino, mentre Antonino Troia ne ha avuti 2 e otto mesi, Giovanni Riela un anno e 8 mesi, Antonino Saverino e Vincenzo Fucarino 6 mesi a testa. Condannato infine pure Atanasio Alcamo, che ha avuto 4 mesi: nei giorni scorsi era stato riarrestato perche' coinvolto in un'altra operazione dei carabinieri su un traffico di droga tra la Campania, la Calabria e la Sicilia. Nel processo l'associazione Addiopizzo ha assistito una vittima di usura, che si e' costituita parte civile e ha ottenuto un risarcimento di quattromila euro. Coinvolto pure in un'altra inchiesta, l'avvocato Del Giudice aveva deciso di collaborare con la giustizia