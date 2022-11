Maltempo in Sicilia, venti di burrasca e forti temporali

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. E' quanto si legge in una nota. Per domani è prevista, su tutta la Sicilia, l'allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino, "dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte".