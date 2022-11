Regione sotto esame della Corte dei Conti, Schifani fiducioso

- Giornata di 'esami' difficili per i conti della Regione siciliana. Il governatore Renato Schifani e l'assessore all'Economia Marco Falcone hanno preso parte all'udienza di pre-parifica alla Corte dei conti. "Abbiamo rassegnato alla Corte - spiega Falcone - i nostri chiarimenti e le necessarie, articolate controdeduzioni sui rilievi mossi a proposito del Rendiconto 2020 della Regione". Il presidente del collegio ha fissato per il 25 novembre il termine per fornire eventuali nuovi chiarimenti, calendarizzando l'udienza di parifica al prossimo 3 dicembre. "Rimaniamo fiduciosi, attendendo con serenita' le decisioni della Corte, ci stiamo prendendo cura dei conti della Regione nell'interesse dei siciliani", sottolinea Schifani.