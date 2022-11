Odore di bruciato in cabina e attimi di apprensione per i passeggeri del volo Ryanair Comiso-Malpensa di oggi. Il pilota ha deciso di tornare indietro per motivi di sicurezza e di atterrare a Catania per effettuare i controlli necessari. L'atterraggio a Catania è avvenuto in condizioni di assoluta sicurezza. Disagi per i passeggeri a causa del ritardo accumulato.