Porto di Palermo, Finanza e Dogana scoprono 30.000 euro non dichiarati

Nell'ambito delle attività di contrasto alla movimentazione transfrontaliera illecita di valuta, i funzionari ADM, in servizio presso l'Ufficio delle dogane di Palermo, hanno irrogato, con la collaborazione della Guardia di Finanza, due sanzioni nei confronti di due soggetti che non hanno dichiarato il possesso di valuta superiore a 10.000 euro all'atto dell'effettuazione delle operazioni doganali. Nella prima operazione, il comandante di una nave merci, proveniente dall'estero, non ha dichiarato il possesso di oltre 18.000 euro. Nella seconda, un viaggiatore, in partenza per la Tunisia, aveva dichiarato di trasportare circa 9.000 euro; ma, invece, da un controllo più approfondito sono stati rinvenuti oltre 12.000 euro in suo possesso. Entrambi i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di estinguere immediatamente l'illecito con il pagamento di una sanzione ridotta.