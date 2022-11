Progetto legalità nelle scuole, la polizia al 'Giaracà' di Siracusa

Nella mattinata di ieri, Agenti dell’ Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa, nell’ambito dell’ormai noto progetto di legalità, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, hanno incontrato gli studenti delle terze medie dell’istituto Giaracà, diretto dalla Preside Lucia Azzolina, nel plesso di Via Asbesta.

Durante il loro intervento i Poliziotti hanno trattato i temi della legalità e del rispetto delle regole, legati alla giusta e corretta comunicazione tramite i social, le insidie della rete Internet e i tradizionali temi relativi al bullismo ed alla storia della lotta alla criminalità organizzate ed alle mafie in Sicilia.

L’apprezzamento dell’iniziativa è stato sottolineato dalla responsabile alla legalità del plesso di Via Asbesta, Prof.ssa Romeo, che ha invitato la Polizia ad effettuare altri momenti formativi con i ragazzi del sua Istituto.