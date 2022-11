Canicattini in festa per l’insediamento del nuovo Parroco della Chiesa Madre, Don Marco Ramondetta

Tre comunità in festa lunedì sera a Canicattini Bagni per l’insediamento alla guida della Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e San Michele” del nuovo Parroco, il quarentenne Don Marco Ramondetta che succede a Don Sebastiano Ferla, 80 anni, che per limiti d’età ha lasciato, con l’ultima S. Messa di domenica, l’Ufficio di Parroco dopo quasi 50 anni di Servizio Pastorale in città.

Una grande festa alla quale hanno preso parte le due Comunità parrocchiali di Canicattini Bagni, “Santa Maria degli Angeli” e “Maria SS Ausiliatrice, quest’ultima guidata da Don Maurizio Casella, con il Sindaco Paolo Amenta, la Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, l’Amministrazione e il Consiglio comunale, il Comandante della Stazione dei Carabinieri M.llo Sebastiano Pappalardo, il Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Casella, le realtà associative cittadine, gli Scout e tanti cittadini.

Insieme a loro anche la Comunità parrocchiale della Chiesa Madre di Buccheri, dove Don Marco è stato Parroco negli ultimi quattro anni prima di essere assegnato a Canicattini Bagni, con il Sindaco Alessandro Caiazzo e gli Amministratori cittadini, e la Comunità della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova di Siracusa con il Parroco Mons. Michele Giansiracusa e il Vicario Don Salvo Tanasi, dove il nuovo Parroco della Chiesa Madre di Canicattini Bagni è cresciuto facendo il cammino Scout che poi l’ha condotto alla vocazione sacerdotale.

Tutta la Comunità ecclesiale diocesana con l’Arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto e i confratelli Sacerdoti, in particolare quelli di origine canicattinese, ieri sera si sono stretti a Don Marco Ramondetta accompagnandolo nel nuovo percorso Pastorale a Canicattini Bagni.

Ad accogliere il nuovo Parroco e l’Arcivescovo Mons. Lomanto in Piazza XX Settembre con in testa la Banda musicale della città diretta dal M° Sebastiano Liistro, c’erano, pertanto, i Sindaci Paolo Amenta e Alessandro Caizzo, le Autorità cittadine e militari, e quella nuova Comunità che Don Marco guiderà nella Fede.

A fare gli onori di casa, in una Chiesa Madre gremita come nelle grandi occasioni di festa, e a dare il benvenuto a tutti i presenti e a Don Marco a nome di tutta la città di Canicattini Bagni, è stato, prima della celebrazione Eucaristica concelebrata dall’Arcivescovo e animata dai due Cori delle due Parrocchie cittadine, è stato il Sindaco Paolo Amenta.