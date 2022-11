Covid, nel Ragusano contagi in aumento: c'è un altro morto

Contagi Covid in aumento nel Ragusano e un altro decesso che porta il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, a 631. Le persone positive al Covid, nel rapporto Asp del 22 novembre, sono 789: 779 si trovano in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 9 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 49 Comiso, 1 Giarratana, 29 Ispica, 230 Modica, 1 Monterosso Almo,

51 Pozzallo, 232 Ragusa, 14 Santa Croce Camerina, 68 Scicli, 72 Vittoria.