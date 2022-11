Oggi pomeriggio a Boccadifalco Alessio Buttaro ha lavorato in fisioterapia, in seguito al riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa al piede sinistro. Lo ha reso noto il Palermo che si prepara in vista della sfida di domenica al Barbera contro il Venezia. Terapie anche per Dario Saric. Roberto Crivello ha lavorato regolarmente in gruppo, mentre Masimiliano Doda ha svolto un lavoro differenziato programmato.