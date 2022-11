Acate, maxicartelle esattoriali dal Consorzio di bonifica: imprese agricole a rischio

Sul piede di guerra i proprietari dei terreni agricoli della Valle dell’Acate dopo l’arrivo delle cartelle esattoriali del Consorzio di Bonifica numero 8 relative al 2015, 2016 e 2017. Ruoli di migliaia di euro che rischiano di mettere in ginocchio aziende grandi e piccole che ricadono nel perimetro consortile. “L’ennesima tegola sulla nostra testa – spiega Mario Raffo – non ha colpito soltanto noi acatesi, ma anche proprietari residenti nei comuni di Niscemi, Mazzarrone e Comiso che hanno investito nel nostro territorio e hanno fatto enormi sacrifici. Si tratta, per i ruoli, di aumenti che vanno dal 53 al 451 per cento, dunque imposizioni assurde”.

“Non possiamo essere considerati – prosegue Raffo – soggetti passivi per qualunque imposizione, abbiamo il diritto di autotutelarci. Per questo chiediamo di convocare al più presto un tavolo di confronto, invitando il sindaco di Acate, i rappresentanti di Confagricoltura e di Federconsumatori. Incontriamoci e cerchiamo di vederci chiaro su questi benedetti contributi di bonifica, o meglio miglioramento fondiario, con aliquote fuori da ogni logica.