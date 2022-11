Violenza sulle donne, Asp di Siracusa riattiva la 'stanza rosa'

La riattivazione della "Stanza Rosa" nell'Area di emergenza dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dedicata all'accoglienza privilegiata e all'ascolto delle vittime di violenza e del "Centro Ascolto alle vittime di violenza" dell'Asp di Siracusa, nell'occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne", riunirà tutte le istituzioni presenti sul territorio provinciale per rilanciare le azioni intraprese e sostenute per contrastare la violenza di genere. La riapertura della Stanza e del "Centro Ascolto" sarà presentata dal direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il 24 novembre, alle 11,30, nell'ingresso dell'ospedale Umberto I, insieme alla responsabile del

coordinamento Violenza di Genere dell'Azienda, Adalgisa Cucè. Partecipano il prefetto di Siracusa Giuseppina Scaduto e i vertici delle istituzioni civili, militari e religiose, alla presenza del direttore sanitario e dei direttori deiDipartimenti e del pronto soccorso, con l'avvio ad una tre giorni dedicata all'informazione alla cittadinanza sui servizi di prevenzione. Nell'androne principale dell'ospedale di Siracusa, dalle 9alle 13 dal 24 al 26 novembre, saranno allestiti punti informativi interistituzionali. Saranno allestite postazioni delle forze dell'ordine, dei servizi sociali del Comune e dell'Azienda sanitaria con punti informativi dell'Urp, del Coordinamento violenza di genere, dell'Educazione alla salute per la diffusione di informazioni con la distribuzione di materiale illustrativo sui vari temi della prevenzione sanitaria, dello Spresal per la tutela delle donne nei luoghi di lavoro, del Centro screening oncologico, con la consegna alla popolazione target dei kit per l'esame di prevenzione del tumore al colon retto e la possibilità di prenotare gli esami per la prevenzione del tumore della mammella e del collo dell'utero