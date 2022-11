Sammartino (Lega): "Bene il completamento della diga di Pietrarossa"

"L'approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture del progetto definitivo per completare la diga Pietrarossa, che si trova a cavallo delle province di Catania ed Enna, è un segnale importante di grande attenzione da parte del governo nazionale per il Sud e per la nostra Isola nello specifico". Così in una nota l'assessore regionale dell'Agricoltura, Luca Sammartino."Si tratta, infatti - prosegue - di un'opera strategica per il territorio della Sicilia orientale che ci consentirà di risolvere in buona parte il problema idrico della piana di Catania e di fornire maggiori servizi agli agricoltori della zona. Un risultato fondamentale nel percorso complessivo di riforme che intendo seguire alla guida di questo assessorato", conclude Sammartino.