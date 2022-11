Botte e torture ai detenuti: 45 indagati a Ivrea

Nuovi sviluppi dalle denunce di violenze e di abusi presentate dai detenuti del carcere di Ivrea, nel Torinese. Alla prima inchiesta della Procura generale, chiusa un paio di mesi fa con 25 indagati per una decina di episodi risalenti al biennio 2016-2017, si affianca ora quella della procura eporediese. Dopo le perquisizioni della notte scorsa, sono state iscritte nel registro degli indagati 45 persone. Sono agenti della polizia penitenziaria e medici in servizio nel carcere di Ivrea, ma anche funzionari giuridico pedagogici e direttori pro-tempore della casa circondariale. Delle presunte violenze a danno dei detenuti di Ivrea si parla da anni. Le prime denunce erano state di carcerati per lo più stranieri, picchiati senza motivo, a loro dire, solo per avere chiesto di fare una telefonata. Anche la relazione de l2016, firmata dal Garante nazionale dei detenuti, aveva portato alla luce alcune situazioni sospette, accompagnate da condizioni strutturali e igieniche inaccettabili. In quell'occasione il Garante era intervenuto dopo che gli agenti della penitenziaria erano stati costretti a sedare una rivolta dei carcerati. Le prime segnalazioni però si erano chiuse in un nulla di fatto, fino a quando la Procura generale aveva deciso di avocare il fascicolo e riprendere da capo gli accertamenti. Non ha portato, pare, a sostanziali modifiche nella gestione del casa circondariale, se è vero, come ammette il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione, che "i reati risultavano tuttora in corso, situazione che ha reso inevitabile l'intervento degli inquirenti".