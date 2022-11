Ibla Classica International, al Teatro Donnafugata il "Trio Arabesque"

La vivacità e l'eleganza del “Trio Arabesque” saranno sul palco del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per il prossimo concerto della stagione musicale di “Ibla Classica International”, domenica 27 novembre alle ore 18.00. L'ensemble composto da Loriana Mazzarino al flauto traverso, Angela Longo al clarinetto e Ivana Bordonaro al pianoforte, proporranno un programma musicale molto interessante. Celebri arie d’opera, tratte dalla Carmen di Bizet, il Flauto Magico di Mozart, Norma di Bellini, Traviata di Verdi, insieme a Tarantelle, Danze, Valzer e Tanghi, si fonderanno in un preciso percorso, che attraversa un lunghissimo periodo storico, dal 1800 ai giorni nostri, coinvolgendo lo spettatore tra le melodie, sapientemente “scambiate” tra i tre strumenti, che lo condurranno ad ascoltare le più belle musiche di tutti i tempi. Il Trio Arabesque è nato nel 2020 dalla collaborazione di tre musiciste siciliane accomunate dalla passione per la bellezza e l’arte, dal temperamento elegante, mosso e capriccioso, che ha ispirato il nome della loro formazione.