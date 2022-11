Il Castello Maniace nel nuovo francobollo dedicato da Poste Italiane a Siracusa

Da oggi è in circolazione il nuovo francobollo che Poste Italiane ha dedicato a Siracusa. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, è di categoria B, ha un valore nominale di 1,20 euro ed è a tiratura limitata, solo 250mila le copie stampate. Appartiene alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico- Serie Turistica” e raffigura il Castello Maniace, nella stilizzazione realizzata da Maria Carmela Perrini dell’Istituto Poligrafico.

La presentazione alla città ed il primo annullo oggi al Salone Borsellino. Con il vice sindaco Pierpaolo Coppa e l’assessore alla Cultura Fabio Granata, erano presenti il responsabile commerciale Filatelia di Poste Italiane Marco De Nicola, il responsabile regionale Biagio Di Mare, l’ex ministro Lucia Azzolina ( che insieme al sindaco Francesco Italia ha seguito l’iter della pratica ), ed il dirigente del settore Vincenzo Miccoli.