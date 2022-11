Trecastagni, Galà dello sport: tra i premiati Davide Cassani e le pallavoliste del Cus Catania

Le salite, le discese, le fughe e i gregari: il ciclismo è il suo mondo. Davide Cassani, vincitore di due tappe al Giro d’Italia, dirigente sportivo, ex CT della Nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada (dal 2014 al 2021), nonché presidente dell’Apt servizi Regione Emilia-Romagna e commentatore Rai, lunedì 12 dicembre sarà premiato con la Castagna d’Argento 2022 per il 17° Galà dello Sport.

Sul palco di Villa Romantica a Trecastagni, sarà premiata anche la sezione Volley del Cus Catania. Sarà Salvo Lutri resp. della pallavolo della polisportiva catanese a ritirare la Castagna d’Argento che celebrerà anche la scalata compiuta dalla squadra femminile capace di centrare nella stagione scorsa la promozione nel campionato nazionale di B2, dove sta facendo molto bene (cinque vittorie e sole due sconfitte) in avvio della stagione attuale. Davide Cassani e la sezione Volley del Cus Catania, insieme ai già annunciati Antonio Rossi e Romano Battisti, saranno tra i protagonisti di questa edizione che si preannuncia esplosiva e ricca. La serata andrà in scena nell’elegante Villa Romantica e sarà presentata da Ruggero Sardo insieme a Martina Leone, ma quest’anno viene data grande attenzione all’aspetto social.