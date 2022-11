Gli Angeli della Legalità al circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo

Cittadinanza attiva, appartenenza al territorio e aggregazione. Questi sono solo alcuni dei valori al centro della manifestazione “Gli angeli della legalità” svoltasi nei tre plessi del circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Genitori e alunni che hanno potuto vedere dal vivo gli agenti della Polizia di Stato dei corpi speciali, della squadra mobile antisommossa, della polizia a cavallo, delle unità cinofile, degli artificieri, dell’equipaggio volante e della polizia postale. Lo scopo è quello di mettere in risalto il lavoro che i tutori dell’ordine svolgono, con impegno e dedizione, per garantire la sicurezza dei cittadini.