Palermo, la Women Orchestra suona contro la violenza sulle donne a Palazzo Comitini

Da una parte donne i cui diritti vengono violati e negati in nome di assurde leggi, in paesi come l'Iran e l'Afghanistan, dall'altra un'orchestra tutta al femminile libera di esprimere la propria arte musicale e di farlo anche per rivendicare la libertà di tutte tutte le donne. La Women Orchestra diretta dalla giovane siciliana Alessandra Pipitone tiene a sottolineare il valore inestimabile della libertà, anche di quella d'espressione, e lo farà anche in occasione dell'incontro del 24 novembre, che si terrà a partire dalle ore 16.30 nella Sala Martorana di Palazzo Comitini, a Palermo.

"Siamo pienamente consapevoli- dichiara la Direttrice dell'Orchestra che al completo è composta da circa 30 musiciste- di quanto lontane siamo ancora, nel mondo, dall'acquisizione piena dei diritti di tutte le donne. La nostra formazione è nata proprio in nome di questi diritti, e la nostra stessa esistenza, oltre che le nostre esibizioni, vogliono dire a gran voce che siamo libere, libere di essere ed esprimere pienamente noi stesse". La Women Orchestra nacque cinque anni fa proprio in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre del 2017.