Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro di Antonio Balsamo "Mafia. Fare memoria per combatterla"

Ancora un appuntamento di gande valenza culturale alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto. Giovedì 24, alle 18,15, sarà presentato il libro del magistrato Antonio Balsamo "Mafia. Fare memoria per combatterla". A dialogare con Antonio Balsamo sarà il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo. Modererà il dibattito, Elvira Terranova.

Utilizzando lo stile avvincente di un reportage 'in presa diretta' con i protagonisti e i testimoni degli eventi, il libro del giudice Balsamo racconta l'origine e l'evoluzione della Mafia, l'affermazione del suo potere, le sue cointeressenze economiche, l'espansione al Nord, la sua rete di relazioni internazionali, componendo un quadro coerente e persuasivo alla luce dei più recenti accertamenti giudiziari e di una serie di testimonianze inedite.

Antonio Balsamo, 58 anni, è Presidente del Tribu­nale di Palermo, dopo essere stato in anni recenti Consigliere Giuridico della Rappresentanza Per­manente di Italia presso le Nazioni Unite a Vienna. Fino al 2018 ha presieduto la Corte di Assise di Caltanissetta, dove ha trattato, e definito in primo grado, i nuovi processi sulla strage di Capaci e sulla strage di via D’Amelio. Ha lavorato a lungo a Palermo dove è stato giudice del pro­cesso Andreotti, del processo per l’omicidio del giornalista Mario Francese (ucciso per decisione dei vertici di Cosa nostra) e di diversi processi sulla ‘guerra di Mafia’ a carico di imputati come Leoluca Bagarella, Benedetto Spera, Bernardo Provenzano e altri.