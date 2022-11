Sparatoria in un supermercato in Virginia: almeno 10 morti

Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una sparatoria in un supermercato Walmart in Virginia, negli Stati Uniti. Non c'è un dato sicuro riguardo le vittime ma si ritiene che "siano meno di 10, al momento", stando a quanto riferito dalla polizia locale di Chesapeake.Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di una sparatoria centro commerciale di Sam's Circle intorno alle 22:15. Intervenuti sul posto in poco più di mezz'ora, hanno subito attivato le squadre di soccorso.

Il portavoce della polizia, Leo Kosinski, ha detto ai giornalisti che si ritiene ci sia stato un solo killer, morto anche lui con molta probabilità nello scontro a fuoco.

Da capire se l'uomo abbia puntato l'arma contro se stesso o sia stato colpito per difesa da uno dei presenti nel negozio.