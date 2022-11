La Francia dilaga con l'Australia ma perde per infortunio Lucas Hernandez

Il difensore francese Lucas Hernandez, infortunatosi al ginocchio ieri contro l'Australia, è costretto a dare forfait per il resto dei Mondiali di calcio del Qatar.

Lo rendono noto alla stampa francese fonti vicine alla nazionale, secondo cui il 26enne del Bayern Monaco non può essere sostituito nel gruppo di Didier Deschamps, che dovrà giocare il resto del torneo con un gruppo di 24 calciatori.

Hernandez si è infortunato al ginocchio destro da solo mentre cercava di contrastare un pallone e ha dovuto essere sostituito dal fratello minore Theo al 13'. Il campione del mondo 2018 si era già infortunato, agli adduttori, lo scorso 13 settembre ed era tornato alle competizioni il 5 novembre. La Francia ha battuto l'Australia per 4 a 1.