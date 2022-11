Ribera, festeggiamenti all'Istituto Toscanini per la "promozione" a Conservatorio

Ricevuto il Decreto di Statalizzazione firmato dal Ministro uscente dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, già registrato alla Corte dei Conti, l'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera "si prepara ai grandi festeggiamenti per la promozione al rango di Conservatorio di Musica di Stato e per inaugurare la nuova sede e il nuovo anno accademico 2022-23". "Due gli eventi dedicati a questo importante momento storico, atteso da oltre 30 anni, per la Città di Ribera e per tutto il territorio che si pregia di ospitare uno dei 73 Conservatori di Musica italiani appartenenti al comparto universitario di Alta Formazione Artistico Musicale, polo di eccellenza e di riferimento per studenti provenienti da tutta la regione, da altre regioni e per un numero sempre maggiore di studenti internazionali - si legge in una nota - Il 2 dicembre alle ore 20,30 al Teatro Pirandello di Agrigento si terrà il concerto inaugurale dei Solisti e dell'Orchestra Sinfonica, Jazz e Pop-Rock del Conservatorio diretti dal Maestro Alberto Maniaci, il 3 dicembre dalle ore 11 presso la nuova sede a Ribera in Corso Umberto tutto il Conservatorio risuonerà di Musica con un evento aperto alla città e il coinvolgimento di tutti i dipartimenti e scuole per il taglio del nastro e la scopertura della nuova targa alla presenza delle autorità ministeriali, istituzionali e territoriali". A darne notizia sono il presidente del Conservatorio, Roberto Albergoni e il direttore Riccardo Ferrara. Gli eventi saranno organizzati sotto la direzione artistica della Vice Direttrice professoressa Mariangela Longo e la supervisione del direttore di produzione Simone Piraino.