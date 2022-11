Siracusa, controlli antidroga della Polizia: arrestato presunto spacciatore

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 32 anni trovato in possesso di 6,6 grammi di marijuana e 5,30 di cocaina.

Dopo le incombenze di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso dei controlli antidroga gli agenti delle Volanti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un giovane di 24 anni ed un altro 28 trovati in possesso, rispettivamente, di tre dosi di hashish e di due dosi di cocaina.