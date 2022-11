Il ministro Musumeci all'assemblea Anci: le isole cercano pari opportunità non privilegi

"Sono sempre convinto che vivere nella trincea più avanzata, dell'amministrazione locale, sia una straordinaria ricchezza, fare politica significa davvero il più nobile del volontariato". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo all'incontro "Per un'Europa dei comuni unita, forte e solidale. Pnrr e nuova programmazione", nell'ambito dell'assemblea nazionale dell'Anci. "La novità del mio dicastero è rappresentata dal ministero della Politica del Mare, era assurdo che l'Italia nata sul mare, per il mare non avesse uno strumento di governo capace di mettere insieme tutte le competenze che si occupano di mare, importante risorsa economica - ha aggiunto -. Le competenze sono frammentate tra nove, dieci dicasteri. Finalmente posso lanciare un programma fatto di pochi punti, concretamente realizzabile. So quanto sia difficile vivere nelle isole senza ottenere pari opportunità, gli abitanti delle isole non chiedono privilegi ma solo pari opportunità. Viverre sull'isola è bello ma costa caro".

Parlando della delega sulla Protezione Civile, Musumeci ha ricordato che "sulla protezione civile abbiamo bisogno di passare dalla teoria alla pratica, molti comuni non hanno un piano di protezione civile, molto spesso il volontariato non risulta adeguatamente formato".