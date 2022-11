La zucca: un ottimo ingrediente da integrare nell'alimentazione di Fido

L'autunno è la stagione della zucca, un toccasana per l'uomo ed un superfood per i nostri amici a 4 zampe. I cani possono mangiarla tranquillamente durante i loro pasti, l'importante che sia ben cotta e servita al naturale, dunque senza sale, zucchero o spezie.

Ma quali sono i benefici della zucca per i nostri cani? Questo ortaggio contiene micronutrienti e fibre essenziali che lo rendono un alimento molto nutriente. E' anche un lenitivo naturale per lo stomaco ed aiuta a rimuovere l'acqua in eccesso nel tratto digestivo, oltre a ridurre il livello di acidità dell'intestino crasso.

Questo ortaggio è ricco di vitamina A, C ed E, sali minerali, calcio, ferro, zinco e potassio e rappresenta un valido aiuto per il sistema immunitario di Fido. La zucca è anche indicata in presenza di diarrea nel cane poiché interviene come alimento curativo, ideale per limitare al minimo la disidratazione, meglio ancora se mescolata a riso e pollo.

Evidenziate le proprietà ed i benefici, è chiaro quanto questo ortaggio rappresenti uno degli alimenti migliori da integrare nella dieta di Fido. Non è affatto un cibo pericoloso per il nostro cane, ma anzi è vivamente consigliata l'assunzione nella dieta di Fido, oppure, con una modalità ancora più comoda e pratica, attraverso la somministrazione di cibo a secco, le crocchette appunto.

Così facendo, ogni padrone sarà sicuro che il proprio cane ottenga tutti gli altri nutrimenti di cui ha bisogno per il suo benessere. A proposito di cibo secco, il rinomato brand di pet food alta qualità, Amusi, mette a disposizione di cani e padroni, una vasta scelta di crocchette premium che tra gli ingredienti contengono proprio la zucca.

Le crocchette Amusi sono disponibili al gusto pollo, maiale, agnello e aringa, una fonte proteica di carne e pesce molto apprezzata dai nostri amici a quattro zampe. I croccantini sono prodotti con ingredienti naturali e freschi, formulati sia per cuccioli che per cani adulti di taglia piccola, media e grande.

Le ricette Amusi sono studiate da esperti e veterinari nutrizionisti e testate in collaborazione con l'Università di Bologna per essere crocchette altamente digeribili. La qualità delle crocchette Amusi è certificata, tanto da aver vinto il premio Quality Award 2022 per la loro estrema appetibilità ed attenzione per l’ambiente, grazie al packaging realizzato con carta riciclabile.

Infine, ma non per importanza, i croccantini Amusi sono 100% prodotti in Italia e seguono una filiera tracciata e controllata. Insomma, Amusi continua a confermarsi una straordinaria garanzia per tutti i padroni che sono alla ricerca di prodotti che garantiscano il benessere di Fido a 360°.