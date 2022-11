Misterbianco, Pnrr: 2,6 milioni per scuola dell’infanzia

A Misterbianco, nel quartiere Montepalma, verrà costruita una nuova scuola dell’infanzia grazie a un ulteriore finanziamento da 2,6 milioni di euro che il Comune ha ottenuto dal Pnrr. A renderlo noto il sindaco Marco Corsaro. Le risorse arrivano dal “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia” messo a punto dal Ministero dell’Istruzione che, lo scorso agosto, aveva già premiato il Comune finanziando progetti per altri tre edifici scolastici innovativi a Misterbianco.

«Dopo i primi cinque milioni di euro centrati in estate - dichiara il sindaco Corsaro - oggi otteniamo nuove, ingenti, risorse per investire ancora sull’istruzione a Misterbianco, una mole che in città non si vedeva da anni. Lavoriamo incessantemente per cogliere ogni opportunità e i risultati lo confermano». Nel dettaglio il progetto finanziato, inizialmente tra quelli con riserva, prevede la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia in via Salerno, potenziando l’offerta dell’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietralcina”.