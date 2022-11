Catania, convegno di GiurisprudenzAttiva nella Giornata contro la violenza sulle donne

“Tutela legislativa degli orfani delle donne vittime di femminicidio” è il tema dell’evento promosso dall’Associazione GiurisprudenzAttiva dell’Università di Catania che si svolgerà venerdì 25 novembre, alle ore 16.30, presso la sede di Villa Cerami.

“Quest’anno abbiamo deciso di commemorare le donne vittime di femminicidio – spiega Martina Zuccarello componente di GiurisprudenzAttiva – analizzando la vita dei figli rimasti orfani di madre, le loro difficoltà ed i rimedi legislativi a tutela degli stessi”.

A testimoniare le difficoltà di chi ha perso la mamma per mano di colui che sosteneva di amarla sarà Vera Squadrito, madre di Giordana Di Stefano, uccisa nel 2015, e nonna della piccola Asia che, all’epoca del femminicidio, aveva appena 5 anni.

Ad aprire i lavori saranno il professore Giuseppe Speciale, preside del corso di laurea in Giurisprudenza e la professoressa Mariagrazia Militello, Focal Point dipartimentale alle Pari Opportunità e docente di Diritto Antidiscriminatorio.

Introdurranno la conferenza la professoressa Adriana Di Stefano, referente per le Pari Opportunità dell’Università di Catania, il professore Angelo Zappulla, docente di Legislazione Minorile, l’assistente sociale Valentina Briguglio, assistente sociale in collaborazione con il Comune di Savoca, e il magistrato della Procura della Repubblica di Catania Alessandra Tasciotti.

I moderatori che daranno vita al dibattito sono Martina Zuccarello e Alfio Calabrese, entrambi componenti dell’Associazione GirisprudenzAttiva.