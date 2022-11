Regione, il governo dei 'patrioti' aziona il voto controllato per le Commissioni

All'Ars è andato in scena il "voto controllato e segnato" per l'elezione degli uffici di presidenza delle commissioni parlamentari. Il governo dei 'patrioti' ha voluto evitare nuovi scivoloni.

E' stata questa la strategia scelta dalla maggioranza, pare con la compiacenza anche di qualcuno delle opposizioni, per scongiurare sorprese.

Per evitare i "franchi tiratori", ogni componente di commissione avrebbe avuto assegnata la modalità di voto: e così c'è chi ha votato scrivendo prima il nome e il cognome del candidato presidente prescelto, chi prima il cognome e poi il nome, chi il nome puntato con l'iniziale e il cognome per esteso e così via.

"Un modo per evitare scivoloni", ammette un parlamentare conversando con con l'ANSA. La strategia è servita. Nessuna sorpresa, tutto per la maggioranza è filato liscio. In ogni commissione è stato eletto il presidente secondo le previsioni.

"Purtroppo è la conferma di un clima non proprio idilliaco", sussurra un altro deputato del centrodestra.