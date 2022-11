Karate, il vittoriese Giuseppe Panagia medaglia di bronzo ai Campionati assoluti specialità kata e kumite

Sabato 19 novembre al Palazzetto dello sport di Settimo Torinese, si sono svolti i Campionati Italiani assoluti di karate specialità kata e Kumite. Ottimo il risultato ottenuto dal vittoriese Giuseppe Panagia (dal 2019 indossa la divisa del Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Polizia di Stato -) che ha conquistato la medaglia di bronzo, battendo nettamente Samuele Moscatelli (25.16 a24.4).

“Sono contento del risultato, – dice felice Giuseppe Panagia – e’ stato un anno travagliato, tra infortuni vari e covid non sono stato in grado di prepararmi al meglio, volevo a tutti costi salire sul podio e gareggiare bene, sono contento della prestazione “. Prossimo evento per Giuseppe Panagia la VENICE CUP 2022 KARATE INTERNATIONAL che si disputerà a Venezia l'8 e il 9 dicembre, ultima competizione della stagione.