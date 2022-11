Siracusa, poliziotti arrestano ladro di appartamento subito dopo un furto

Alle 18.30 di mercoledì, agenti delle Volanti hanno arrestato un giovane di 28 anni per il reato di furto in abitazione. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento sito al primo piano di una palazzina in via Monteforte, ed hanno sorpreso l’arrestato mentre tentava la fuga dopo aver asportato dalla casa, vari monili in argento ed altri gioielli. L’uomo è stato bloccato dai poliziotti che hanno recuperato la refurtiva e lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna.

Inoltre, nel corso della notte, durante un controllo su strada, gli agenti hanno sorpreso un uomo di 41 anni in possesso di una mazza da baseball e lo hanno denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.