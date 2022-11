Pachino, era ai domiciliari ma aveva droga in casa: arrestato un 37enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Pachino hanno arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dello svolgimento di servizi finalizzati alla repressione dei reati riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori di Pachino, insieme alle unità cinofile antidroga di Catania, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto, l’11 novembre scorso, veniva trovato in possesso di cocaina e marijuana.

La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 19 involucri di marijuana del peso complessivo di 148 grammi e un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ha deciso per gli arresti domiciliari.