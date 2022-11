Le estorceva i soldi della pensione per la droga: figlio arrestato a Marsala

Una pensionata di 70 anni, disperata, ha trovato il coraggio qualche giorno fa di denunciare le continue violenze subite dal figlio 38enne che, per procurarsi droga, la minacciava e picchiava da circa due mesi, estorcendole i soldi della pensione per comprarsi la droga. I carabinieri di Marsala hanno arrestato il figlio in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Marsala. A inizio ottobre, dopo esser stato in carcere per aver commesso furti in abitazione, l'uomo era tornato a vivere nell'abitazione della madre che, nonostante la paura per precedenti aggressioni, lo ha accolto confidando in un miglioramento. Da subito, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ad ogni rifiuto di dare i soldi per la droga sono cominciate le minacce di morte, arrivati fino a quella di far saltare la bombola del gas per dar fuoco alla casa. A far desistere la donna dal denunciare il figlio sarebbe stato il marito, per paura di perdere i soldi derivanti dalla pensione di semi-invalidita' del 38enne. La furia violenta del figlio e l'inerzia complice del marito l'hanno costretta a subire maltrattamenti in silenzio e a tentare il suicidio. Nell'ultimo episodio il figlio le ha lanciato dei coltelli da cucina, e colpita con pugni e schiaffi procurandole delle lesioni. E' stato un "passante" a chiamare i militari, di frote ai quali la donna si e' finalmente sfogata e ha denuncisato il figlio. Poco tempo fa, il 10 novembre scorso, un episodio simile, raccontano i carainieri, aveva portato all'arresto in carcere di un ventenne, anch'egli protagonista di gravi vessazioni nei confronti della mamma a Ciavolo, una frazione di Marsala.E il 31 ottobre scorso un altro giovane era stato arrestato a San Filippo di Marsala per maltrattamenti in famiglia, mentre a luglio scorso e' stata eseguita a Petrosino, nel Trapanese, un'altra ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un ragazzo che aveva vessato gravemente i genitori per oltre un anno. Alcuni tra questi epoisodi hanno avuto origine dalla ricerca di soldi per l'acquisto della droga.