Tsunami, esercitazione di Protezione civile a Marzamemi

'Sicilia Malta Tsunami Exercise'. Questo il titolo dell'esercitazione di protezione civile inserita nel 'Programma di cooperazione territoriale europea - Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 - Progetto SIMIT THARSY' e che si svolgerà sabato 26 novembre a Marzamemi, in provincia di Siracusa. L'esercitazione riguarda le procedure e ai comportamenti da adottare in caso di tsunami. Marzamemi è la località marina prescelta per l'esercitazione, mentre il Centro operativo comunale dal quale si coordineranno le attività sarà allestito nel Comune di Pachino. Prevista la presenza nel territorio pachinese sia delle colonne mobili di volontari siciliane che della colonna mobile dei soccorsi proveniente da Malta.