Girava in auto con mazza da baseball: denunciato a Siracusa

La polizia, nel corso della notte a Siracusa, durante un controllo su strada, ha sorpreso un uomo di 41 anni in possesso di una mazza da baseball e lo hanno denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Infine, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti hanno denunciato per evasione due uomini, sottoposti agli arresti domiciliari, assenti al controllo di polizia.