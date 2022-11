Canicattini, attivate colonnine raccolta oli vegetali esausti

Attivato nel Comune di Canicattini Bagni, come deliberato dall’Amministrazione comunale, il servizio gratuito di raccolta e smaltimento dell’oli vegetali esausti e usati, provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività commerciali e artigianali. Il servizio, come fa sapere l’Assessore all’Igiene Ambientale, Ivan Liistro, è svolto, senza alcun onere per il Comune, dalla ditta specializzata SCAFFIDI srl di Noto che ha già provveduto ad installare, per le utenze domestiche, tre colonnine per la raccolta dei contenitori o bottiglie con l’olio da smaltire, distribuite in tre diverse zone del centro abitato: Via Canale nei pressi della discesa San Nicola; Via Principessa Iolanda (dietro la Chiesa Madre); e in via Pietro Pernice lungo la discesa che conduce in Piazza Caduti di Nassirya.