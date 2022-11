Vibo Valentia, percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza: 111 denunciati

La guardia di finanza di Vibo Valentia ha segnalato alle autorità giudiziarie 111 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il provvedimento, coordinato dalla Procura della Repubblica vibonese, fa seguito anche al sequestro di somme per circa 900mila euro. Si tratta si persone prevalentemente straniere, ritenute secondo le indagini, prive dei requisiti necessari per l'ottenimento del sussidio statale. La normativa vigente prevede che affinché il cittadino straniero possa beneficiare del contributo pubblico debba essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della richiesta, dei quali, almeno gli ultimi 2 anni, in maniera continuativa. Gli indagati, pur non avendo maturato il periodo di residenza richiesto dalla norma, hanno comunicato all'Ente erogatore di esserne comunque in possesso.