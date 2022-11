Avviata la procedura di licenziamento per 55 operai del raddoppio ferroviario Ogliastrillo - Castelbuono

- Avviata la procedura di licenziamento per 55 lavoratori del cantiere del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, in provincia di Palermo, sulla tratta che collega il capoluogo siciliano con Messina. La notizia dei licenziamenti è diventata ufficiale con una nota inviata ai sindacati dalla Toto Costruzioni Generali Spa, che ha in appalto per Rfi e Italferr i lavori di Cefalù. "La procedura - contestano i sindacati che annunciano la loro opposizione al provvedimento - è stata avviata in modo unilaterale. Di norma, quando un'azienda decide un licenziamento - insorgono i segretari generali di Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Fenal Uil Sicilia Palermo, Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Vardo - prima convoca le organizzazioni sindacali per fare il punto. Si prova insieme a trovare delle soluzioni per riassorbire parte del personale e solo successivamente si procede all'avvio della procedura, che comporta un confronto con i sindacati per un periodo totale di 75 giorni, invece - proseguono Ceraulo, Danese e De Vardo - non c'è stato nessun confronto e l'azienda ha deciso di muoversi in maniera unilaterale. Dal nostro punto di vista si tratta di una condotta non solo illegittima ma strumentale, probabilmente assunta per fare pressioni sulla committenza". Il 12 novembre l'azienda ha sospeso il cantiere, mandando a casa tutti i 380 operai impegnati: lo stato di avanzamento "è di poco più del 20 per cento - dicono i sindacati -, dopo tre anni di presenza sul territorio". I 55 operai sono i lavoratori impegnati nello scavo tradizionale della galleria di S. Ambrogio. Si tratta di minatori, escavatoristi, lancisti, ruspisti, palisti, movieri, meccanici, elettricisti, autisti, ferraioli, operatori e assistenti.