Pallamano, serie B. Handball Scicli ospita sabato al Geodetico il Beach Team Messina

Sesta giornata di serie B Drago per la pallamano Handball Scicli Social Club che ospiterà al geodetico di Jungi la squadra del Beach Team Messina. Si gioca sabato con fischio d’inizio da parte degli arbitri Fabio Bocchieri e Luciano Manzella alle ore 19,00.

Per i gialloverdi padroni di casa è l’occasione opportuna per riscattarsi dalla sconfitta subita nel derby stracittadino e proseguire nel mantenere una posizione più che dignitosa in classifica. Per quanto concerne la squadra ospite viene dal primo successo stagionale sul Girgenti e vuole continuare su questa scia per uscire dai bassifondi della graduatoria, puntando molto sulla capacità realizzativa di Walter Mazzeo e Lorenzo Bonanno. Come si può evincere si tratta di una gara interessante da non sottovalutare da parte dei ragazzi di Luigi Ciavorella. Difatti, negli allenamenti settimanali il coach ha voluto infondere serenità nel gruppo cercando di mettere a punto la stabilità del rendimento di ognuno, poiché si sono notati alti e bassi nelle gare finora disputate. La squadra sarà al completo ed in salute. E’ pronta a regalare ai propri tifosi un successo tonificante. I risultati non sono mai scontati e la corsa verso la vetta della classifica è sempre apertissima in considerazione degli ultimi risultati che non hanno penalizzato oltremodo i gialloverdi.