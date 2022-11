Attesta il falso su polizza assicurativa: denunciato un sub agente a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, al termine di celere attività investigativa, hanno denunciato un giovane di 26 anni per il reato di falsità ideologica in certificati.

Lo stesso, in data 14 novembre u.s., in qualità di sub agente assicurativo attestava falsamente, sul certificato di assicurazione, che il relativo pagamento del premio dovuto, era stato effettuato nel mese di agosto e non nel mese di novembre, come realmente accertato.