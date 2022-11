Vittoria, spaccio di droga in Piazza Manin, la Polizia arresta un 35enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 35 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia del Commissariato transitando presso Piazza Manin notava due persone che, dopo essersi venute incontro, si scambiavano qualcosa, facendo propendere a una verosimile cessione di sostanza stupefacente. Pertanto, i due venivano prontamente bloccati e identificati.

In considerazione dello stato di insofferenza manifestato al controllo da uno dei due, i poliziotti procedevano ad effettuare una perquisizione personale, con esito positivo. In particolare, venivano rinvenute ventiquattro stecchette, singolarmente confezionate con della carta stagnola, di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 30 e la somma di euro 60, in banconote di vario taglio. Il secondo soggetto, invece, veniva trovato in possesso di 160 euro.

In considerazione di quanto rinvenuto, S.N. è stato condotto presso gli Uffici del Commissariato e dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.